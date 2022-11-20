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Жители Краснодара могут подать заявки в новый состав Молодежного парламента. Каждый человек может стать помощником депутата и попробовать себя в роли управленца. Прием заявок продлится до 1 декабря.

- Членство в Молодежном парламенте — это отличны шанс заявить о себе. Также это хорошая перспектива для профессионального роста. В дальнейшем молодые люди будут включены в кадровый резерв властных структур города, - сообщил начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Жители Краснодара могут стать членами Молодежного парламента. Для этого необходимо иметь постоянную или временную регистрацию на территории города, а также кандидатам должно быть от 16 до 35 лет.

Выборы в Молодежный парламент пройдут в декабре. В его состав войдут 52 парламентария. Они станут помощниками депутатов городской Думы. Кроме того, будут работать в четырех внутригородских округах.