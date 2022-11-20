Что произошло за ночь 20 ноября в Краснодарском крае

Монтаж четвертого пролета завершен. Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Четыре новых пролета Крымского моста установили на место. Надвижку последней части специалисты начали в 4 утра.

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В Сочи снесут многоэтажный самострой на улице Нагорной. Дом находится в Центральном районе.