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НовостиОбщество20 ноября 2022 5:10

Что произошло за ночь 20 ноября в Краснодарском крае

«КП» – Кубань» выяснило, что произошло за ночь 20 ноября в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Монтаж четвертого пролета завершен. Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Монтаж четвертого пролета завершен. Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Четыре новых пролета Крымского моста установили на место. Надвижку последней части специалисты начали в 4 утра.

Бастрыкин поручил разобраться с выселением 36 семей из многоквартирного дома в Краснодаре. Результаты проверки этого случая держит на контроле центральный аппарат ведомства.

Следователи рассказали подробности пропажи 11-летнего мальчика в Краснодаре. Школьника искали несколько дней.

В Сочи снесут многоэтажный самострой на улице Нагорной. Дом находится в Центральном районе.