Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о махинациях по разорению кубанских аграриев. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

На одном из федеральных ТВ-каналов вышел сюжет о махинациях местного бизнесмена и бывшего депутата по разорению успешных аграриев. Для этого он использовал связи с местными судьями.

Так, предприниматель подписывал договоры, после чего через суд добивался остановки работы бизнесменов и их банкротства. Они, в свою очередь, обратились в МВД, однако уголовные дела так и не были заведены.

Отмечается, что в махинациях по разорению предпринимателю помогала судья краевого суда. Сейчас служительницу Фемиды разыскивают. А службой безопасности предпринимателя руководит бывший начальник МВД Новороссийска. Он помогает бизнесмену уйти от ответственности за счет связей в правоохранительных органах.

- Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ситуации, начать процессуальную проверку по данному факту, а также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Александр Бастрыкин поручил разобраться с выселением 36 семей из многоквартирного дома в Краснодаре. Результаты проверки этого случая держит на контроле центральный аппарат ведомства.