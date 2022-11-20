В Краснодарском крае 20 ноября потеплеет до +21 Фото из архива КП

В Краснодарском крае 20 ноября потеплеет до +21. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами в регионе обещают небольшой дождь.

- Солнечных просветов в небе над Кубанью станет больше, ожидается переменная облачность и ослабление осадков, - сообщают синоптики.

Порывы ветра в воскресенье усилятся до 13 метров в секунду, а в Туапсинском районе – до 9-14 метров в секунду.

- На Черноморском побережье местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду, - уточнили в краснодарском ЦГМС.

Столбики термометров 20 ноября достигнут отметок +16... 21 градусов, в горах – до +16.