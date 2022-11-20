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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:29

Мэр Сочи назвал признанные более 50 лет назад границы города неактуальными

На курорте разрабатывают проект по внесению корректировок
Светлана ОВДЕЙ
Границы Сочи, утвержденные более 50 лет назад, назвали неактуальными Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Границы Сочи, утвержденные более 50 лет назад, назвали неактуальными Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи назвал признанные более 50 лет назад границы города неактуальными. Корректировку границ округов горно-санитарной охраны курортов федерального значения обсудили на совещании под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

- Границы Сочи определены более 50 лет назад. И сегодня они уже неактуальны. Крайне важно на законодательном уровне определить четкие границы природных территорий, ограничить антропогенное влияние и тем самым сохранить и преумножить это уникальное достояние, - отметил Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на курорте уже разрабатывают проект по корректировкам.