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Оборудование для стерилизации помещений появилось в Брюховецкой районной больнице. Его закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уже известно, что новое оборудование появилось в операционном блоке поликлиники. Благодаря ему возникла стерильная зона для операций.

– Помимо чистки воздуха от бактерий, вирусов и спор грибов, устройство удаляет пыль, аэрозоли, любые типы аллергенов, пыльцу растений, неприятные запахи и токсичные вещества, – подчеркнул главврач Александр Киселев.

Стоит добавить, что в 2022 году хирургический корпус районной больницы Брюховецка пережил капитальный ремонт. Специалисты установили в здании современное оборудование, рентген и хирургические светильники. В ближайшее время лечебное учреждение пополнится наркозным аппаратом, хирургическим столом, функциональными кроватями, прикроватными мониторами и мебелью. Все работы будут осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение».