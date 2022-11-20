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НовостиОбщество20 ноября 2022 7:35

В Сочи 26 ноября изменится расписание электричек из-за футбольных матчей

Пригородные поезда не будут высаживать и принимать пассажиров на двух остановках
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи 26 ноября изменится расписание электричек из-за футбольных матчей Фото из архива КП

В Сочи 26 ноября изменится расписание электричек из-за футбольных матчей Фото из архива КП

В Сочи 26 ноября изменится расписание электричек. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

Изменения в работе пригородных поездов связаны с футбольными матчами на стадионах «Фишт». Так, электрички не будут высаживать и принимать пассажиров на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что с 10 ноября курсирующим между Туапсе и Сочи «Ласточкам» ввели дополнительные остановки. Это связано с уменьшением количества вагонов в составах.