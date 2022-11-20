Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские казаки отправили гуманитарный груз в Донбасс. Они собрали 30 тонн вещей, продуктов, лекарств и технических средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что гуманитарная миссия отправились в Донецкую и Луганскую народные республики.

- Груз предназначен для жителей и социальных учреждений Донбасса, казаков-добровольцев из бригады «Кубань», а также мобилизованных из Краснодарского края, – подчеркнул вице- губернатор Александр Власов.

Стоит отметить, с конца февраля кубанские казаки передали уже свыше 605 тонн гуманитарной помощи. Занимались сбором грузов члены Армавирского, Северского, Полтавского, Темрюкского районных обществ, Таманского и Кавказского отделов и Черноморского округа.

Напомним, что принять участие в формировании гуманитарных грузов может любой желающий. Для этого необходимо принять участие в акции «Своих не бросаем». Она была запущена при помощи Кубанского казачьего войска и направлена на поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации, и их семей.