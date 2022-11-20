На аппаратах ИВЛ остаются 5 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписаны 75 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 32 положительных результата, в Горячем Ключе - 6, в Туапсинском районе - 5. По 4 пациента прибавилось в Абинском, Крымском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах, по 3 - в Сочи и Армавире, по 2 – в Анапе, Выселковском, Павловском и Северском районах.

- По 1 заболевшему в Геленджике, Новороссийске, Белореченском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Кущевском, Новокубанском, Тбилисском, Тимашевском и Успенском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.