Краевой фестиваль творчества детей-инвалидов состоялся в Новороссийске

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краевой фестиваль творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» состоялся в Новороссийске. Он собрал 100 талантливых ребят из 34 районов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что фестиваль прошел в Морском культурном центре города-героя. Памятные призы и подарки получили 70 талантливых ребят со всех уголков Кубани.

Добавим, что это не единственный фестиваль, который прошел на Кубани в эти выходные. Также в краевом центре состоялся конкурс самодеятельности. Его участниками стали ребята с нарушением слуха.