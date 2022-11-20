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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:41

Мэр Краснодара поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

День работника транспорта отмечается 20 ноября
Светлана ОВДЕЙ
День работника транспорта отмечается 20 ноября Фото из архива КП

День работника транспорта отмечается 20 ноября Фото из архива КП

Мэр Краснодара поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Евгений Наумов обратился к сотрудникам в своем telegram-канале.

- Транспортная инфраструктура играет огромную роль в экономической, инвестиционной и туристической сферах. От работы сотрудников транспорта зависит повседневная жизнь краснодарцев, - отметил глава города.

В настоящее время в краевом центре насчитывается более 3,6 тысячи работников трамваев, троллейбусов и автобусов.

- Для улучшения транспортной инфраструктуры впервые за 20 лет была запушена новая трамвайная ветка. В этом году подписали концессионное соглашение, которое поможет связать отдаленные части города и снять нагрузку с автомобильных дорог. От всей души желаю и дальше работать на благо Краснодара и горожан, здоровья вам и вашим семьям! – подытожил Евгений Наумов.