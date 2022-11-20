День работника транспорта отмечается 20 ноября Фото из архива КП

Мэр Краснодара поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Евгений Наумов обратился к сотрудникам в своем telegram-канале.

- Транспортная инфраструктура играет огромную роль в экономической, инвестиционной и туристической сферах. От работы сотрудников транспорта зависит повседневная жизнь краснодарцев, - отметил глава города.

В настоящее время в краевом центре насчитывается более 3,6 тысячи работников трамваев, троллейбусов и автобусов.

- Для улучшения транспортной инфраструктуры впервые за 20 лет была запушена новая трамвайная ветка. В этом году подписали концессионное соглашение, которое поможет связать отдаленные части города и снять нагрузку с автомобильных дорог. От всей души желаю и дальше работать на благо Краснодара и горожан, здоровья вам и вашим семьям! – подытожил Евгений Наумов.