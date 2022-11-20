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НовостиОбщество20 ноября 2022 10:06

39 человек погибли на дорогах Сочи с начала года

За десять месяцев на курорте случилось 438 ДТП
Алексей ГУК
39 человек погибли на дорогах Сочи с начала года

39 человек погибли на дорогах Сочи с начала года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

39 человек погибли на дорогах Сочи с начала года. За десять месяцев на курорте случилось 438 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Напомним, что ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Только в 2022 году участниками аварий на курорте стали около 1000 человек, из них 565 получили различные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Именно их нарушения зачастую приводят к авариям на дорогах.