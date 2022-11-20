Неделя популяризации подсчета калорий пройдет на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя популяризации подсчета калорий пройдет на Кубани. Диагностические и профилактические мероприятия организуют в крае с 21 по 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, с 22 по 24 ноября выездной мобильный комплекс «Диспансеризация» приедет в Калининский район. При краевом Центре медпрофилактики 23 ноября состоятся мероприятия в школе здоровья. А в Тихорецком муниципалитете специалисты осмотрят и проконсультируют жителей в рамках проекта«ПРОдиабет».

А в медучреждениях региона проведут лекции по здоровому питанию и популяризации подсчета калорий.

Отмечается, что Всероссийская неделя популяризации подсчета калорий приурочена ко Дню борьбы с ожирением.