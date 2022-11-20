Мошенников ищут Фото из архива КП

Более 500 тысяч рублей украли телефонные мошенники у жительницы Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Так, 33-летней местной жительнице позвонили якобы работники службы безопасности одного из банков. «Специалисты» сообщили, что неизвестные лица пытались оформить кредит на имя женщины. Для безопасности они предложили перевести деньги на другой подготовленный счет.

Женщина согласилась и перевела 540 тысяч рублей. Но позже жительница поняла, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.