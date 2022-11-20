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НовостиОбщество20 ноября 2022 11:36

На Кубани откроют 72 зимних пляжа

Количество зон для отдыха увеличится более чем в два раза
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани откроют 72 зимних пляжа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани откроют 72 зимних пляжа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани откроют 72 зимних пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 36 зон для отдыха в зимний период заработают в Сочи. 10 пляжей откроют в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе. В Новороссийске и Темрюкском муниципалитете подготовят по пять территорий, в Ейском районе - 3.

- Специально подготовленные площадки на берегу моря оснастят зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Зимние пляжи на Кубани открывают третий год. В первый зимний сезон в регионе подготовили 32 территории. Уже в этом году в городах и муниципалитетах количество зон для отдыха увеличится более чем в два раза.

К слову, в новогодние праздники регион ожидает загрузку отелей до 90%. В настоящее время средства размещения в регионе заполнены уже более чем на 60%.