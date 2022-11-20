Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре. Он стартовал от храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Затем участники прошли по центральному проспекту.

Отметим, что благословил общегородской крестный ход митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Его целью было молитвенное единение граждан и духовная поддержка воинов.

Добавим, что крестный ход состоялся в воскресенье и в Сочи. На его время были перекрыты несколько улиц курорта. Горожане проследовали от храма святого князя Владимира до храма святого Михаила Архангела.

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ