Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре. Он стартовал от храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Затем участники прошли по центральному проспекту.
Отметим, что благословил общегородской крестный ход митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Его целью было молитвенное единение граждан и духовная поддержка воинов.
Добавим, что крестный ход состоялся в воскресенье и в Сочи. На его время были перекрыты несколько улиц курорта. Горожане проследовали от храма святого князя Владимира до храма святого Михаила Архангела.
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Крестный ход в поддержку российских военнослужащих прошел в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ