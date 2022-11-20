Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья» состоится в Новороссийске. Участниками конкурса станут студенты средних специальных учебных заведений Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что бороться за победу кулинары будут через неделю, 28 ноября. В решающий раунд вышли всего семь команд. Каждая состоит из двух участников. Они имеют двух кураторов: одного – шеф-повара и второго – су-шефа. Это ведущие кулинары кубанских ресторанов.

По правилам, у участников будет час на приготовления трех порций горячего ключа из определенных набора продуктов. На время готовки на кухне будут работать камеры. Чтобы болельщики и члены жюри наблюдали за процессом, а эксперты комментировали его и общались с командами.