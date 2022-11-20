Более 8 тысяч человек объединил Крестный ход в Сочи Фото: пресс-служба администрации города

Более 8 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Сочи. Он состоялся в Центральном районе города, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Жители и гости Сочи, священнослужители, представители городской власти и казачества прошли от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела. Торжественный молебен состоялся у монумента Архангела Михаила.

Во всех храмах Сочинской Епархии проходят праздничные богослужения Фото: пресс-служба администрации города

В воскресенье, 20 ноября, во всех храмах Сочинской Епархии также проходят праздничные богослужения. Так, в храме Михаила Архангела выступили учащиеся воскресной школы, исполнив гимн и герб учебного заведения.

- Сегодня, когда Россия борется со злом, объединился весь наш народ. Чтобы победить зло человеческих усилий нам не хватит. Во все времена люди, когда было тяжело, молились Богу и святым. Сегодня во время Крестного хода мы молились за Россию, за наш народ, за наших доблестных воинов, за тех, кто сейчас на передовой. И победа обязательно будет, - сказал Епископ Сочинский и Туапсинский Герман.