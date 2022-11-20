В Адыгее снизилось число состоящих на учете наркозависимых

В Адыгее снизилось число состоящих на учете наркозависимых. Об этом сообщили на заседании Антинаркотической комиссии республики.

Так, в 2022 году в регионе зарегистрировано 508 наркозависимых. Отмечается, что в предыдущие два года в республике ставили на учет от 601 до 564 человек.

Всего с начала года в Адыгее зафиксировали 92 случая сбыта наркотиков. Расследование 46 уголовных дел завершено, а еще 184 человека осуждены за наркопреступления.

- Глава республики поставил перед органами правопорядка дополнительные задачи по выявлению и пресечению интернет-ресурсов, через которые идет распространение наркотиков. Поручено усилить разъяснительную работу, информируя родителей об актуальности участия их детей в добровольном социально-психологическом тестировании, - уточнили в пресс-службе Правительства Адыгеи.