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НовостиОбщество21 ноября 2022 4:35

Погода в Адыгее 21 ноября 2022: ожидается солнечный день

В Адыгее 21 ноября воздух прогреется до +17 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 ноября 2022

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 21 ноября 2022.

В Майкопе неделя начнется с солнечного понедельника. 21 ноября максимальная температура воздуха +17°C. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 1 м/с. К вечеру температура опустится до +12°C. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10°C. Ветер южный,3 м/с.