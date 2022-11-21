Яхтенные марины в Сочи построят за 1 трлн рублей

Несмотря на то, что проект многозатратный, он окупится. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи планируют построить 10 яхтенных марин. На это направят не менее 1 триллиона рублей.

Благодаря новым маринам сократится расстояние между портами курортов. Будут созданы новые набережные и появятся рабочие места. Откроются и новые парусные школы. Несмотря на то, что проект многозатратный, он окупится.

- Отдача идет в разы, она кратная, на каждый вложенный рубль мы получаем не просто два, у нас происходит капитализация прилегающей территории, - рассказала гендиректор проектно-инвестиционной компании "Центр развития рекреационных территорий" Ольга Шебзухова.