Международный форум атомной отрасли открылся в Сочи

В форуме будут принимать участие специалисты из 50 стран. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи 21 ноября открылся международный форум атомной отрасли "Атомэкспо-2022". Мероприятие пройдет в Сириусе до 22 ноября. В форуме будут принимать участие специалисты из 50 стран.

- Состоятся пленарные заседания, тематические круглые столы и панельные дискуссии. Будет обсуждаться роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки, - рассказали организаторы международного форума.

Всего во время форума пройдет не менее 40 различных мероприятий. Кстати, на мероприятии будут подписаны международные договоры с Белоруссией, Бурунди, Зимбабве, Киргизией, Мьянмой, Никарагуа, Узбекистаном.