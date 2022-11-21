В Краснодаре на выставке ЮГАГРО примут участие 600 компаний из 12 стран

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 22 ноября открывается самая крупная международная сельскохозяйственная выставка в России – ЮГАГРО. В ней примут участие 600 компаний из 12 стран мира.

- На одной площадке будут представлены как удобрения, так и крупная сельхозтехника. Из кубанских участников – 35 машиностроительных предприятий. Для производителей форум – это возможность найти новых партнеров, заключить контракты, расширить рынок сбыта, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экспозицию представят в четырех павильонах по секторам: техника и запчасти, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, для полива и теплиц, агрохимическая продукция, посадочные материалы и семена.

На Кубани поддерживают производителей. Например, на программу «Машиностроение» в этом году выделили в два раза больше средств - 160 млн рублей, в следующем году планируется поднять планку до 280 млн рублей. Кроме этого, Фонд развития промышленности края предоставляет льготные займы от 0,1% годовых.