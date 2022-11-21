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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:31

Горнолыжные курорты Сочи стали самыми востребованными на Новый год

За Сочи проголосовали 22% респондентов
Ангелина НАЗАРЧУК
Лучшим городом для новогодних праздников является Сочи.

Лучшим городом для новогодних праздников является Сочи.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Горнолыжные курорты Сочи пользуются популярностью на Новый год. Туроператоры провели исследование среди 1856 россиянин. Специалисты выяснили, что лучшим городом для новогодних праздников является Сочи. За курорт проголосовали 22% респондентов.

- Второе место занял Великий Устюг, который считают интересным направлением для отдыха с детьми 17%, а третье — Москва, которую указали 14% туристов, - рассказали туроператоры.

К слову, на четвертом месте расположился Санкт-Петербург с 13%, а на пятом - Карелия (11%).