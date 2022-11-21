В Майкопе орден Мужества вручили семье погибшего участника СВО

Награду Юрий Томчак передал супруге погибшего старшего лейтенанта. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Военнослужащего из Адыгеи посмертно наградили орденом Мужества. Александр Козин погиб в июле этого года в зоне СВО на Украине при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Александр Козин погиб в июле этого года в зоне СВО при исполнении воинского долга. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Александр Козин достойно служил Родине и отдал свою жизнь за ее безопасность, - отметил председатель городского Совета ветеранов Юрий Томчак. - Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Награду Юрий Томчак передал супруге погибшего старшего лейтенанта.