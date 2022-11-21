Жительнице Кубани сделали перерасчет пенсии за 7 лет

Проверки продолжаются

Прокуратура Кореновского района провела проверку исполнения пенсионного законодательства в деятельности клиентской службы в отделении Пенсионного фонда. В надзорное ведомство обратилась женщина, которой занижали пенсию.

- Установлено, что в октябре 2015 года заявительнице назначена пенсия по старости, продолжительность учтенного страхового стажа составила 35 лет 6 месяцев 3 дня. При этом не были учтены в страховой стаж предпринимательская деятельность и период отпуска по уходу за ребенком. Это привело к снижению размера ежемесячных пенсионных выплат и являлось существенным нарушением имущественных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура внесла в отделение Фонда представления. Пенсионерке сделали перерасчет страхового стажа за 7 лет и увеличили пенсию. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.