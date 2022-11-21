Глава Майкопского района ответил на вопросы жителей в прямом эфире ЦУР

Глава Майкопского района Михаил Марьин ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Фото: пресс-служба ЦУР Адыгеи

Во время прямого эфира ЦУР Адыгеи глава Майкопского района Михаил Марьин ответил на самые актуальные вопросы местных жителей. Главной темой эфира стала газификация школы в станице Абадзехской.

- В этом году по госпрограмме «Развитие образования» мы выполнили капремонт здания школы. На реконструкцию направили порядка 88,5 млн рублей. Сегодня здание школы, в том числе и система отопления, полностью обновлены, - отметил Михаил Марьин. - В 2023 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано строительство блочно-модульной котельной для перевода здания школы на газовое отопление.

Также жители муниципалитета интересовались благоустройством территорий и развитием Майкопского района.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», запись трансляции можно посмотреть на официальном аккаунте ЦУР Адыгеи.