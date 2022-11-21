Город Сочи с рабочим визитом посетил председатель ЗСК Юрий Бурлачко

Юрий Бурлачко и депутаты посетили несколько объектов на курорте. Первым пунктом стала площадка для перегрузки твердых коммунальных отходов в Хостинском районе Сочи. Ранее здесь выработали схему, которая позволила кардинально уменьшить объемы накапливаемого мусора. Для этого нарастили количество тонаров и обеспечили равномерность подачи машин на полигон, чтобы снизить время ожидания разгрузки. Также в 2023 году здесь планируют запуск комплекса по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов.

Далее участники выездного заседания посетили реконструированную часть центральной набережной Сочи - пляж «Маяк». Проект был реализован при содействии группы компаний «Метрополис».

В результате ширина пляжа увеличилась, оборудована просторная набережная и комфортное зонированное общественное пространство для отдыха. В планах строительство волнолома для защиты берега от размыва.

Несмотря на то, что в 2021 году распоряжением Правительства РФ предусмотрено финансирование продолжения работ, полностью проект реконструкции центральной набережной Сочи не может быть реализован ввиду ограничений, установленных режимом округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения.

Последним объектом осмотра стал сочинский санаторий «Заполярье», занявший верхние строчки рейтинга «ТОП-100 российских здравниц».

Как рассказал гендиректор здравницы Сергей Меренков, сегодня санаторий предлагает широкий спектр санаторно-курортных и лечебных услуг.

В планах реконструкция действующих корпусов и пляжной территории с ремонтом существующих гидротехнических сооружений.

Вместе с тем при реализации проекта развития санатория, по словам директора, возникают сложности в связи с тем, что объект находится в первой зоне округа горно-санитарной охраны федерального курорта. А это накладывает серьезные ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

«Обозначенные проблемы обсудим с коллегами на пленарном совещании. Есть понимание, что обсуждаемый вопрос находится в компетенции федеральных органов власти. Во взаимодействии с администрацией края, органами местного самоуправления подключимся к их решению, направив свои предложения в федеральный центр», - отметил Юрий Бурлачко.