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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 7:06

Мэрию Геленджика обязали устранить сброс сточных вод в Черное море

Исполнение находится на контроле прокуратуры
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Администрацию обязали устранить источник загрязнения

Администрацию обязали устранить источник загрязнения

В Геленджике выявили участки, где три бесхозных водовыпуска сбрасывают сточные вод в акваторию Черного моря без предварительной очистки. Прокуратура поручила устранить нарушения мэрии города.

- В связи с длительным непринятием администрацией эффективных мер по признанию указанных водовыпусков бесхозным имуществом, а также оборудованию их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов, прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по выполнению указанных мероприятий, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Судом удовлетворил требования природоохранной прокуратуры. Нарушения должны быть устранены в короткие сроки.