Глава Адыгеи поздравил сотрудников налоговой с профессиональным праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

21 ноября отмечается День работника налоговых органов России. Глава Адыгеи поздравил сотрудников налоговой с профессиональным праздником.

- Сотрудники Управления ФНС России по Адыгее успешно решают поставленные задачи, многое делают для обеспечения стабильного поступления налогов в бюджеты всех уровней, создания необходимых условий для комфортной жизни людей, вносят достойный вклад в устойчивое развитие республики, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов пожелал сотрудникам налоговой крепкого здоровья. А также благополучия и реализации намеченных планов.