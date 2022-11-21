Эксперты назвали процент жителей Кубани с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

Рейтинг зарплат

Долю работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч вычислили эксперты агентства РИА Рейтинг. Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих.

Краснодарский край на 44-й строчке. На Кубани 100 тысяч рублей в зарплату приходит только 3,7% жителям. А вот менее 20 тысяч рублей в регионе платят 21,2% работников.

Исследователи также назвали диапазон самых распространенных зарплат в Краснодарском крае. Жителям чаще всего платят от 22 до 45 тысяч рублей.

На последних строчках рейтинга по высоким зарплатам — Ингушетия и Калмыкия. Там более 100 тысяч получает всего 1,3% населения.