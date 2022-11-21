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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:41

Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от транспортного налога

Данная льгота распространяется на один транспорт
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от уплаты транспортного налога

Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от уплаты транспортного налога

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты парламента республики. Принято решение расширить список категорий граждан, полагающимся льготы при уплате транспортного налога.

- Эта мера будет распространяться, в том числе на начисления за 2021 год. То есть налог, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать уже не придется, – рассказал председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.

Данная льгота будет действовать на легковые машины, мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Кроме того, данная возможность распространяется на моторные лодки мощностью до 20 л.с. А также на мотоциклы и мотороллеры до 35 л.с.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дети мобилизованных жителей республики будут посещать детсады бесплатно. В Адыгее оказывают помощь семьям военнослужащих.