Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от транспортного налога

Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от уплаты транспортного налога Фото: Мария ЛЕНЦ

Мобилизованных жителей Адыгеи освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты парламента республики. Принято решение расширить список категорий граждан, полагающимся льготы при уплате транспортного налога.

- Эта мера будет распространяться, в том числе на начисления за 2021 год. То есть налог, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать уже не придется, – рассказал председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.

Данная льгота будет действовать на легковые машины, мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Кроме того, данная возможность распространяется на моторные лодки мощностью до 20 л.с. А также на мотоциклы и мотороллеры до 35 л.с.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дети мобилизованных жителей республики будут посещать детсады бесплатно. В Адыгее оказывают помощь семьям военнослужащих.