Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 7:42

В Краснодарском крае увеличили время продажи алкоголя с 20 ноября

Изменения в законе вступили в силу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Алкоголь на Кубани можно покупать с 8 утра

Алкоголь на Кубани можно покупать с 8 утра

В конце октября депутаты ЗСК приняли поправки в региональный закон - увеличили время продажи алкоголя с 08:00 до 23:00. Изменения вступили в силу с 20 ноября.

- Снятие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики. Это позволит снизить количество нарушений, - ранее отмечал руководитель департамента потребсферы Роман Куринный.

Жители Краснодара уже проверили нововведение, ограничения сняты.