В Краснодарском крае увеличили время продажи алкоголя с 20 ноября

Алкоголь на Кубани можно покупать с 8 утра

В конце октября депутаты ЗСК приняли поправки в региональный закон - увеличили время продажи алкоголя с 08:00 до 23:00. Изменения вступили в силу с 20 ноября.

- Снятие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики. Это позволит снизить количество нарушений, - ранее отмечал руководитель департамента потребсферы Роман Куринный.

Жители Краснодара уже проверили нововведение, ограничения сняты.