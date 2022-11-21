В Майкопе управление Росгвардии возглавил генерал-майор Олег Якушев

Генерал-майор Олег Якушев стал новым руководителем управления Росгвардии в Майкопе. Фото: пресс-служба Росгвардии Адыгеи

В Майкопе представили нового руководителя управления Росгвардии. Им стал генерал-майор Олег Якушев.

- За время службы в правоохранительных органах Олег Владимирович прошел все ступени - от оперуполномоченного и командира одного из спецподразделений до заместителя командующего Сибирским округом Росгвардии, - отметил генерал-майор Владимир Спиридонов. - Его опыт и знания – залог успешного выполнения служебных задач.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на своем счету Олег Якушев имеет ряд наград. Среди них - три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие.