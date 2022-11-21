Ремонт в Краснополянских тоннелях Сочи завершили досрочно

Работы проводились на федеральной трассе А-149 Адлер-Красная Поляна. Фото: Упрдор "Черноморье"

В Краснополянских тоннелях Сочи №1 и №2 завершили ремонт досрочно. Работы проводились на федеральной трассе А-149 Адлер-Красная Поляна. В воскресенье, 20 ноября, здесь сняли реверсивное движение.

- Работы на объектах начались в декабре 2021 года. За прошедшее время дорожники произвели ремонт трещин в сводах, стенах и проезжей части тоннелей методом инъектирования общей протяженностью 1096 метров, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

В тоннелях отремонтировали деформационные швы. Работники также пробурили новые дренажные скважины. Дорожники отремонтировали всю бетонную поверхность стен и сводов.