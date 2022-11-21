Самый дорогой дом в Сочи выставлен на продажу за 6 млрд рублей

Покупателю при заключении сделки перейдут права на участок в собственности площадью 40 соток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи самый дорогой частный дом выставлен на продажу за 6 миллиардов рублей. Объект имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров. А сам дом находится в поселке Дагомыс.

- Покупателю при заключении сделки перейдут права на участок в собственности площадью 40 соток, на участок площадью 100 га в долгосрочной аренде и на гостевой дом площадью 250 квадратных метров, - сообщили в риелторской службе.

А вот самая дорогая квартира в Сочи продается за 810 миллионов рублей. Объект находится на Театральной улице в Центральном района. Квартире имеет площадь 810 квадратных метров.