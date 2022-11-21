В Сириусе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин под действием наркотиков

Сотрудники Росгвардии передали туристов полицейским. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сириусе сотрудники Росгвардии заметили двух подозрительных мужчин на улице Фигурной. Как только туристы увидели правоохранителей, то начали выкидывать из карманов брюк свертки.

- Как выяснилось, молодой человек избавился от свертка с веществом серо-зеленого цвета, который позже с места изъяли полицейские, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После экспертизы выяснилось, что в свертках находилась марихуана. А мужчины находили под действием наркотиков.

Сотрудники Росгвардии передали туристов полицейским. Задержанными оказались 37 и 38-летние жители Самары и Архангельска.