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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:05

В Сириусе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин под действием наркотиков

Туристов передали сотрудникам полиции
Ангелина НАЗАРЧУК
Сотрудники Росгвардии передали туристов полицейским.

Сотрудники Росгвардии передали туристов полицейским.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сириусе сотрудники Росгвардии заметили двух подозрительных мужчин на улице Фигурной. Как только туристы увидели правоохранителей, то начали выкидывать из карманов брюк свертки.

- Как выяснилось, молодой человек избавился от свертка с веществом серо-зеленого цвета, который позже с места изъяли полицейские, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После экспертизы выяснилось, что в свертках находилась марихуана. А мужчины находили под действием наркотиков.

Сотрудники Росгвардии передали туристов полицейским. Задержанными оказались 37 и 38-летние жители Самары и Архангельска.