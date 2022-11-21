Правоохранители в Краснодарском крае вышли на крупную подпольную фабрику контрафактных сигарет

Подпольную фабрику контрафактных сигарет выявили в ходе рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подпольную фабрику контрафактных сигарет выявили в ходе рейдов Краснодарской таможни и УФСБ по Краснодарскому краю – силовики обнаружили производственные линии, запасы табачного сырья и склад готовой продукции. Стоимость только обнаруженных нелегальных сигарет, по предварительной оценке, превышает 11 млн рублей, без учета стоимости сырья и производственных линий. Об этом сообщает портал «Стоп нелегальный табак».

По данным источника, знакомого с ходом мероприятий силовиков, в станице Ленинградской Краснодарского края были обнаружены цеха с линиями для производства сигарет, несколько тонн табачного сырья, а также более 100 тысяч пачек контрафактных сигарет, готовых к отгрузке.

В Краснодарской таможне и Южном таможенном управлении (в его состав входит Краснодарская таможня) не предоставили официальной информации о проведенных рейдах.

По данным Национального научного центра компетенций, Южный федеральный округ возглавляет антирейтинг федеральных округов по доле рынка нелегального табака. В этом году нелегальный оборот сигарет в ЮФО увеличился до 19,4% против 18,9% в 2021 году. В Краснодарском крае доля нелегального оборота табака в этом году составляет 14,4%, против 10,4% в прошлом году.

В условиях роста нелегального рынка на юге России, и в целом по стране, необходимо усиливать правоприменение и активизировать работу правоохранительных органов на местах.

Совет Федерации, Счетная палата и Минпромторг не первый год предлагают заинтересовать губернаторов финансово: чем эффективнее конкретный регион будет бороться с нелегальным оборотом табачной продукции, тем больше средств будет поступать в его бюджет за счет передачи части акцизных поступлений в региональные бюджеты. Эффективное обеление рынка позволит обеспечить дополнительный доход регионам и избежать недобора акцизных поступлений в федеральный бюджет. Однако, по оценке экспертов существенное сокращение доли черного рынка потребует нескольких лет планомерной, последовательной работы.