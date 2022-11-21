На Кубани стартовал прием документов на выплаты для первокурсников-детей участников спецоперации Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани начали прием документов для единовременной выплаты детям мобилизованных. Первокурсники - дети участников спецоперации получат по 30 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем telegram-канале.

Единовременная выплата рассчитана для студентов, поступивших в 2022 году на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в кубанские вузы. Отмечается, что для получения поддержки необходимо, чтобы студент был зарегистрирован на территории края.

Заявление принимают в управлении соцзащиты населения по месту жительства. Подать его может один из родителей или же сам совершеннолетний ребенок.

- Срок приема заявлений - до 10 декабря 2022 года, - уточнила замглавы региона.