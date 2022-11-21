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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:30

Глава МИД Венгрии обсудил в Сочи строительство второй очереди АЭС в Пакше

АЭС сооружается по российским технологиям
Ангелина НАЗАРЧУК
АЭС строится по российским технологиям.

АЭС строится по российским технологиям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Сочи на форум атомной отрасли. Чиновник встретился с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым.

Они обсудили строительство второй очереди АЭС в Пакше. Объект строится по российским технологиям.

- Расширение АЭС в Пакше отвечает интересам стратегической и национальной безопасности Венгрии. Не случайно прошла всего неделя, и сегодня мы снова сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством Росатома, - написал Сийярто в соцсетях.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии участвует в форуме атомной отрасли в Сочи. По словам Сийярто, строительство второй очереди АЭС в Пакше играет ключевую роль. В первую очередь это важно для энергобезопасности Венгрии.