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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:38

Сочи стал лидером по количеству подготовленных зимних пляжей

На курорте открылись 36 территорий для отдыха на побережье
Ангелина НАЗАРЧУК
Лидером по количеству пляжей стал Сочи. Фото: администрация региона

Лидером по количеству пляжей стал Сочи. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае открыли 72 зимних пляжа. Количество зон для отдыха увеличилось более чем в два раза. Лидером по количеству пляжей стал Сочи. На курорте подготовили 36 территорий для отдыха на побережье.

На зимних пляжах установили лавки, крытые беседки, мягкие кресла-качалки и тренажеры. Созданы все условия для комфортного отдыха на побережье зимой.

- Специально подготовленные площадки на берегу моря оснастят зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Геленджике открыли 10 пляжей, в Туапсе - 7, в Анапе - 6, в Новороссийске и Темрюке по 5. А в Ейске стали доступны три зимних пляжа.