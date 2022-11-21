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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:38

На Кубани алкоголь стали продавать с 8 до 23 часов

Изменения вступили в силу с 20 ноября
Валерия ГОДОВНИКОВА
На Кубани приобрести алкоголь можно с 8 до 23 часов

На Кубани приобрести алкоголь можно с 8 до 23 часов

Фото: Иван Макеев

На Кубани приняли поправки в региональном законе о времени продажи алкоголя. Теперь приобрести напитки можно с 8 до 23 часов. Поправки начали действовать в крае с 20 ноября.

- Снятие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики. Это позволит снизить количество нарушений, - ранее сообщал руководитель департамента потребсферы Роман Куринный.

Краснодарцы проверили нововведения в крупных торговых сетях города. Ограничения на продажу сняты.