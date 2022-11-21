Житель Кубани задолжал более 15 млн рублей таможенных платежей за сдачу в аренду яхты

Мужчина сдавал яхту в аренду с почасовой оплатой и на сутки Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

Житель Кубани задолжал более 15 миллионов рублей таможенных платежей за сдачу в аренду яхты. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Так, 32-летний мужчина подписал договор фрахтования яхты без экипажа. По документам он собирался использовать в некоммерческих целях.

- Яхта была задекларирована по процедуре «временный ввоз» в качестве транспортного средства для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, - сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Как выяснилось позже, мужчина сдавал судно в аренду для прогулок в Черном море. Час пользования яхтой стоил 30 тысяч рублей, а на сутки ценник достигал 300 тысяч рублей.

За это время накопился крупный долг – более 15 миллионов рублей за неуплату таможенных платежей.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, уплатил причитающиеся таможенные платежи в полном объеме. С учетом пеней сумма платежей составила более 16,6 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе Южной оперативной таможни.