Более 15 тысяч клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по своим кредитным картам до 115 дней

С момента предоставления увеличенного льготного периода кредитных карт более 15 тысяч клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период таких карт с 55 дней до 115 дней. Напомним, в октябре 2022 года банк РНКБ предоставил клиентам возможность увеличивать льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. Такая функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте.

В ноябре около 200 человек ежедневно меняют льготный период на срок 115 дней, при этом 75% делают это в несколько кликов при помощи мобильного приложения РНКБ. Для этого нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом:

- бесплатное открытие и годовое обслуживание;

- лимит до 1 млн рублей;

- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц является началом нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты. Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

Всего более 45 тысяч человек уже используют кредитные карты РНКБ с увеличенным льготным периодом, средний чек операций по таким картам составляет 1470 рублей. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.