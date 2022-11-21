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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:19

В Майкопе проверили качество школьного питания после скандала с клейким пюре

Комиссия выявила нарушения в одной из школ
Валерия ГОДОВНИКОВА
Специалисты проверили качество школьного питания в Майкопе. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Специалисты проверили качество школьного питания в Майкопе. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе проверили качество школьного питания после скандала с клейким пюре. Напомним, что в соцсетях появилось видео ученика с намертво прилипшей едой к тарелке.

- В центре внимания специалистов – контроль качества и полноты предоставления питания, состояние пищеблоков, соблюдение графика приема пищи и незамедлительное реагирование на обращения родителей, связанные с обеспечением школьников горячим питанием, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате проверки в одной из городских школ был выявлен ряд нарушений. Комиссия установила конкретные сроки для устранения недостатков.