Курортный сбор продолжат взимать в Сочи до 2028 года

На собранные деньги благоустроили парки, скверы и набережные. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи продолжат взимать курортный сбор до 2028 года. На эти деньги администрация благоустраивает курорт. Например, за четыре года эксперимента удалось собрать 750 миллионов рублей. На эти деньги благоустроили парки, скверы и набережные.

В Сириусе могут впервые ввести курортный сбор. Это планируют сделать до 2024 года.

Правительство РФ предложило продлить курортный сбор по всей России до 2028 года. Размер сборы устанавливают регионы. На сегодняшний день в Сочи он составляет 50 рублей в сутки.

- Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов, - уточнили в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что деньги с курортного сбора будут направлять на развитие санаторно-курортной отрасли.