На Кубани за сутки COVID-19 заболели 30 человек, в том числе два ребенка

На аппаратах ИВЛ остаются 5 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых 10 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

10 положительных результатов получено в Кореновском районе, 4 - в Северском, 3 – в Анапе. По одному пациенту прибавилось в Сочи, Белореченском, Брюховецком, Динском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском муниципалитетах.

По одному новому случаю заболевания также зафиксировано в Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 пациентов. Тем временем с выздоровлением выписаны 35 человек.

За сутки от осложнений заболевания в регионе скончался один пациент.