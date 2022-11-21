Ольга Окорокова назначена заместителем управляющего Краснодарским отделением Сбербанка

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Ольга Окорокова имеет два высших образования. В 1998 году окончила Белгородский государственный университет потребительской кооперации, в 1999 году – Таганрогский государственный радиотехнический университет. В 2006 году защитила диссертацию на базе Краснодарского университета МВД России. Стала частью команды Сбербанка в 1998 году. Трудовой путь в банке начинала с должности кассира.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

До назначения работала директором Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Ольга Викторовна – настоящий профессионал. В 2021 году в Юго-Западном филиале «Сбербанк Лизинг», куда входят Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа, было привлечено свыше 3000 новых партнеров-лизингополучателей. Уверена, что благодаря усилиям Ольги Окороковой корпоративный блок Краснодарского отделения Сбербанка приумножит свои достижения».

Ольга Окорокова продолжит развивать отношения с органами власти Краснодарского края и клиентами всех сегментов бизнеса.