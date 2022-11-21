Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с автобусом погиб 62-летний водитель BMW. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла 21 ноября на трассе «Краснодар – Ейск» в Ейском районе. Предварительно, ближе к 10:00 водитель BMW выехал на «встречку» в районе поселка Широчанка, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

В момент ДТП пассажиров в салоне транспорта не было. От удара автобус отбросило на проезжавшую легковушку Hyundai.

В результате аварии погиб один человек – водитель BMW.

- Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия обеспечивают регулирование дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.