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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:08

Майкопская команда по гандболу «АГУ-Адыиф» проиграла клубу «Астраханочка»

Девушки одержали поражения в домашнем матче
Валерия ГОДОВНИКОВА
Игра завершилась со счетом 21:33 в пользу противника. Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Адыиф»

Игра завершилась со счетом 21:33 в пользу противника. Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Адыиф»

В дворце спорта Адыгейского государственного университета Якуба Коблева прошел чемпионат по гандболу среди девушек. В рамках Olimpbet-Суперлиги чемпионата России команда соперников «Астраханочка» одержала победу над майкопским клубом «АГУ-Адыиф».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», игра завершилась со счетом 21:33 в пользу противника.

- Ждем возвращения травмированных игроков. Готовимся к выездным играм в Волгограде 25 ноября и в Астрахани 27 ноября, - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Адыиф».