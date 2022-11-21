Майкопская команда по гандболу «АГУ-Адыиф» проиграла клубу «Астраханочка»

Игра завершилась со счетом 21:33 в пользу противника. Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Адыиф»

В дворце спорта Адыгейского государственного университета Якуба Коблева прошел чемпионат по гандболу среди девушек. В рамках Olimpbet-Суперлиги чемпионата России команда соперников «Астраханочка» одержала победу над майкопским клубом «АГУ-Адыиф».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», игра завершилась со счетом 21:33 в пользу противника.

- Ждем возвращения травмированных игроков. Готовимся к выездным играм в Волгограде 25 ноября и в Астрахани 27 ноября, - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Адыиф».